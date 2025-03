Der VfB 1906 Sangerhausen II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den FC RSK Freyburg mit 0:2 (0:0).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Meik Rockstroh. Der Trainer von Sangerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Freyburg beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Jonas Weise das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

92. Minute: VfB 1906 Sangerhausen II 0:2 im Hintertreffen

In der 83. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der FC RSK Freyburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Steven Krumbholz (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 0:2 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – FC RSK Freyburg

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Kamprath, Eisler, Schneider, Scholz, Roßner, Buchhorn, Gümül, Hetke, Fuhrmann, Dietze

FC RSK Freyburg: Madeja – Krumbholz, Alalo, Weise, Dos Prazeres Pires, Gottschalk, Schulz, Schirner, Schied, Hüttig, Bartel

Tore: 0:1 Jonas Weise (50.), 0:2 Steven Krumbholz (90.+2); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 42