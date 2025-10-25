Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SSC Weißenfels II vor 20 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überragenden 8:0 (6:0) durch.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Gegner aus Gonnatal ganze acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Max Hauer der Torschütze (3.).

SSC Weißenfels II in Minute 3 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur eine Minute darauf konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 8:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Baust (50. Roy), Kopp (60. Kalkofen), Thormann, Kresse (69. Buttlar), Ducke, Schumann, Hauer (46. Säuberlich), Barnickel, Scheiding, Häcker (14. Karl)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Siebenhüner (76. Hagene), Franke, Steyer, Froeschen, Ditscher, Goldberg, Säcker, Omnitz, Hoffmann (46. Dittmann), Stüber

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20