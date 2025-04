Farnstädt/MTU. 9:0 (3:0) in Farnstädt: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Mario Beyer, der SV Bl.-W. Farnstädt 1, am Samstag im Tor der Gäste aus Braunsbedra untergebracht.

Valentin Sauter traf für den SV Bl.-W. Farnstädt 1 in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Martin Keilhaupt (16.) erzielt wurde.

SV Bl.-W. Farnstädt 1 führt mit 2:0 – 16. Minute

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Braunsbedraner. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bennet Magnus Haffke traf in Minute 21, Julius Schock in Minute 48, Keilhaupt dreimal in Minute 54, 67 und 70 und Mohamed in Minute 82. Spielstand 8:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

Nach wenigen Momenten gelang es Marcus Raspe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – SV Braunsbedra

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Raspe, Keilhaupt, Leibham, Haffke (65. Fleer), Smorgol (70. Hägele), Schock, Dittmann-Wenig (67. Reiter), Ghemari (46. Nimz), Sauter (70. Mohamed), Kuttig

SV Braunsbedra: Ochse – Schulze, Mosch, Richter, Voigt, Ihezuru, Böhme, Berndt, Necke, Reifarth, Dubelzek (70. Tischler)

Tore: 1:0 Valentin Sauter (14.), 2:0 Martin Keilhaupt (16.), 3:0 Bennet Magnus Haffke (21.), 4:0 Julius Schock (48.), 5:0 Martin Keilhaupt (54.), 6:0 Martin Keilhaupt (67.), 7:0 Martin Keilhaupt (70.), 8:0 Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed (82.), 9:0 Marcus Raspe (87.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Peter Dännhardt, Kay Schröter; Zuschauer: 247