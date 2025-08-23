Eine Niederlage für den TSV Großkorbetha besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC RSK Freyburg mit 1:2 (0:2).

Weißenfels/MTU. Vor 104 Zuschauern hat sich das Team von Nico Hoffmann mit 1:2 (0:2) gegen Freyburg geschlagen geben müssen.

Lukas Töpe (FC RSK Freyburg) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freyburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Töpe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

TSV Großkorbetha hinkt 0:2 hinterher – 20. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nils Thurm, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (90.+5). Der TSV Großkorbetha hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – F. F. Knothe, Schenk (62. Lieb), Buchheim, Hartmann, Sommerfeld (76. Berbig), Große, Küster, P. Knothe, Hesse (84. Hoppen), Thurm

FC RSK Freyburg: Derbek – Sambu (83. Alalo), Schied, Großmann (70. Kirchhoff), Weise, Pereira Nunes (62. Illig), Alalo, Bagdohn, Schirner, Kaiser (87. Hüttig), Töpe (76. Schulz)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104