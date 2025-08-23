Kein Punktgewinn für TSV Großkorbetha: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den FC RSK Freyburg hinnehmen.

Weißenfels/MTU. Vor 104 Zuschauern hat sich das Team von Nico Hoffmann mit 1:2 (0:2) gegen Freyburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Lukas Töpe (FC RSK Freyburg) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freyburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Töpe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Großkorbetha doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Großkorbetha erzielen (90.+5). Der TSV Großkorbetha rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – Schenk (62. Lieb), Hesse (84. Hoppen), Große, Hartmann, Küster, Thurm, P. Knothe, F. F. Knothe, Buchheim, Sommerfeld (76. Berbig)

FC RSK Freyburg: Derbek – Pereira Nunes (62. Illig), Bagdohn, Großmann (70. Kirchhoff), Weise, Schirner, Schied, Sambu (83. Alalo), Kaiser (87. Hüttig), Alalo, Töpe (76. Schulz)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104