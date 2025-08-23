Für den TSV Kickers 66 Gonnatal endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:3 (0:0).

Allstedt/MTU. Der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Christopher-Ramon Denzin für Weißenfels traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Eric Leich der Torschütze (52.).

1:1 für TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Joao Carlos Dos Prazeres Pires, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich, Siebenhüner (90. Lenneper), Töpfer, Stüber, Ditscher, Säcker, Omnitz, Goldberg, Hagene (81. Gaensewich), Paper

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol, Denzin, Krämer, Ghebregergis, Kammler (72. Rothhoff), Kopp, Ullmann (87. Köhler), Dos Prazeres Pires, Kopp, Stadler (67. Kräuter)

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110