Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Braunsbedra hinnehmen.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Kai Roman Richter das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Nicolas Baum erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

55. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und SV Braunsbedra im Gleichstand – 1:1

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Emilio Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Braunsbedraner zu entscheiden (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül (46. Stöhr), Fuhrmann, Roßner, Dietze, Grüllmeyer, Eisler (78. Kögel), Buchhorn, Hetke, Schröter, Baum

SV Braunsbedra: Henze – Odufuye, Zinchenko, Hägele (63. Reifarth), Dahaba (63. Bachirou Soulet), Richter, Glaubitz, Popov, Böhme, Polishchuk, Voigt

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28