Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 3:2 (2:0)-Heimsieg über den SV Braunsbedra.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Freitag haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Florian Grosser der Torschütze (45+1.).

Sportring Mücheln führt nach 45+1 Minuten 2:0

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Tobias Bagehorn (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (71.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig, Schubert (87. Sell), Bagehorn (72. Büttner), Grosser (83. Scharf), Saddei (80. Meyer), Sommerwerk, Berghammer, Semmer, Kuhnert, Maak

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Böhme, Bachirou Soulet, Zinchenko, Reifarth, Fomba (83. Erl), Odufuye, Glaubitz, Hägele, Krechky (55. Dahaba)

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650