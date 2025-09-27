Der SV Großgrimma sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

In Minute 13 schoss Justin Bauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hohenmölser konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tobias Meißner der Torschütze (26.).

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In Minute 59 fiel das letzte Tor der Partie. 14 Minuten nach der Pause gelang es Max Rackowitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hohenmölser zu entscheiden (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Zech (90. Beyer), Angeli, Bauer, Beyenbach, (90. Pillert), Schneider, Göbel, Weidner, Rackowitz (80. Ibrahim), Wöpe

VfB Oberröblingen: Beek – Wenske, Cepa, Meißner, Angelstein (51. Ernst), Strese, Kummer, Altenburg (62. Altenburg), Pulz, Michael, Franke

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51