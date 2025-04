Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Kelbra haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Martin Freudenberg traf für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Kelbra musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Jaroslav Shpikula der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

1:1 Ausgleich im Spiel SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen SV Kelbra – Minute 51

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte einmal Gelb ein. Der SV Kelbra hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Andreas Kundlatsch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Max Drischmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Kelbra

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: O. Schmidt – Denzin (57. Ghebregergis), Köhler, Freudenberg (83. L. Schmidt), Mai, Ullmann, Drischmann, Krämer (46. Reiche), L. Kopp (65. Simon), Stadler (52. F. Kopp), Kowol

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Steinberg (82. Spangenberg), Nosov, Rybak, Barthel, Matschulat, Sakihama (30. Neumann), Tagishi, Siebenhüner (46. Adam), Conde

Tore: 1:0 Martin Freudenberg (16.), 1:1 Jaroslav Shpikula (51.), 2:1 Max Drischmann (87.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 39