Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den BSC 99 Laucha fuhr der SV Zöschen 1912 am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Zöschen – Laucha: Nachdem der SV Zöschen 1912 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Maximilian Handt für Laucha traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Leunaer doch noch belohnen: In der dritten Minute wurde das Gegentor durch Florian Felske erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 26

SV Zöschen 1912 und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 45+3

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Felske, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Leunaer zu entscheiden (90.+3). Der SV Zöschen 1912 sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – BSC 99 Laucha

SV Zöschen 1912: Kops – Kühnel (64. Gemazashvili), Scheibe, Krug, Junge, J. Mißner, Erl (73. Jirsak), Rieder (80. Elhakim), Schlorf, J. J. Mißner, Felske

BSC 99 Laucha: Stollberg – Riesen, Schumann, Bothe, Krentz, Porse, Saal (78. Schaer), Keidel, Sielaff (75. Niehoff), Handt (90. Stichling), Hoffmann

Tore: 0:1 Maximilian Handt (8.), 1:1 Florian Felske (45.+3), 2:1 Florian Felske (90.+3); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 60