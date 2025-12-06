Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Paul Heiko Schubert für Mücheln traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Müchelner konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Lange der Torschütze (23.).

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und Sportring Mücheln – Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Die Müchelner wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Lennert Damian Büttner für Conor Kunze den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Conor Kunze (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Ruppe, Schröter, Eisler, Fuhrmann, Grüllmeyer, Lange (70. Grübner), Baum, Dietze (90. Strasser), Schneider, Bühling

Sportring Mücheln: Schröder – Hiersig (51. Bagehorn), Büttner (87. Kunze), Berghammer, Marggraf (49. Reinboth), Semmer, Grosser, Sell (61. Saddei), Kuhnert, Maak, Schubert

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39