Am 19 Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Eintracht Kreisfeld ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über die SG Spergau.

Hergisdorf/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Eintracht Kreisfeld und SG Spergau. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kreisfeld.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann brachte Tom Stellmach via Strafstoß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 19

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – SG Spergau

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Stellmach, Schwarzbach, Lotse, D. Pechara (85. F. Pechara), Huster (40. Kühnemund), D. Lemmnitz-Thenee, Gießler, Kemnitz (70. V. Weber), Werthmann (70. Tobiasch), Schneider

SG Spergau: Engel – Ionasanu, Osmanaj, Immig (60. Völkerling), Jauck, Hammerschmidt (75. Peterwitz), Machner, Jauck, Kurze, Böttger (75. Pohle), Bernhardt (60. Eidner)

Tore: 1:0 Tom Stellmach (70.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Matthias Neul, Heinz Malsch; Zuschauer: 65