Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen heimste der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

In Minute 13 schoss Justin Bauer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hohenmölser konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tobias Meißner der Torschütze (26.).

26. Minute SV Großgrimma und VfB Oberröblingen im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (59.). Die Hohenmölser haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Wöpe, Zech (90. Beyer), Schneider, (90. Pillert), Rackowitz (80. Ibrahim), Weidner, Beyenbach, Angeli, Bauer

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Strese, Pulz, Cepa, Michael, Angelstein (51. Ernst), Altenburg (62. Altenburg), Meißner, Wenske, Franke

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51