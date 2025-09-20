Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Kelbra ein 3:2 (2:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Maximiliano Exequiel Conde das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde das zweite Tor durch Nazar Rybak erzielt.

SV Kelbra führt mit 2:0 – Minute 18

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Knothe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (71.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Shpikula, Okapal (83. Hegenbart), Barthel, Tagishi, Conde (90. Steinberg), Eis, Nosov (75. Khudyi), Gurniak, Matschulat

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hoppen, Reinschmied, Küster, Lieb, Schneider, Pschribülla (83. Bader), Berbig (65. Binneböse), Knothe, Hartmann, Knothe

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55