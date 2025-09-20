Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 86

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ralph Marschhausen, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem Weißenfelser Team den Sieg zu bescheren (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Rutz, Horstka, Erovic, Brovii, Osmanaj (70. Deckner), Beier (59. Goltz), Hempel, Marschhausen, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Hähnel

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Marggraf, Schubert, Semmer (47. Adamski), Berghammer (71. Richter), Maak (78. Kunze), Bagehorn (66. Sell), Meyer (53. Saddei), Sommerwerk, Grosser

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95