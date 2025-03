Für den Gastgeber BSC 99 Laucha endete das Spiel gegen den FC RSK Freyburg am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Laucha/MTU. Im Stadion Laucha haben 315 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem BSC 99 Laucha und dem FC RSK Freyburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Christian Schramm (Halle) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt neun Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 16

Die Lauchaer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – FC RSK Freyburg

BSC 99 Laucha: Stollberg – Krentz, Schaer (81. Niehoff), L. Hoffmann, Saal (90. Schmidt), Stichling (55. H. Hoffmann), Bothe, Riesen, Porse, Schumann, Sielaff

FC RSK Freyburg: Madeja – Gottschalk (82. Lehwald), Dos Prazeres Pires, Alalo (56. Keller), Weise, Schulz, Alalo, Schied, Hüttig (46. Kaiser), Schirner, Söll

; Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Leon Gabriel Radtke, Lukas Dennis Pötzsch; Zuschauer: 315