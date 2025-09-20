Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein SSC Weißenfels II gegen den VfB Oberröblingen ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Säuberlich den Ball ins Netz (12.).

12. Minute: SSC Weißenfels II mit 2:0 Vorsprung

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Lennart Ryan Kummer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sangerhauser zu erreichen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke (45. Petrick), Scherbaum (11. Häcker), Säuberlich (75. Roy), Baust (67. Karl), Kresse, Hauer, Barnickel, Thormann, Scheiding, Beyer

VfB Oberröblingen: Beek – Wenske, Altenburg (71. Altenburg), Strese, Michael (45. Ernst), Meißner, Franke, Kummer, Wanski, Pulz

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33