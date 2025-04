Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Romonta 90 Stedten und VfB 1906 Sangerhausen II am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der VfB 1906 Sangerhausen II haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Robert Knopp für Sangerhausen traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sangerhäuser konterten in der 44. Spielminute. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze.

Minute 44 SV Romonta 90 Stedten auf Augenhöhe mit VfB 1906 Sangerhausen II – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Mario Eichmann. Unentschieden. Sangerhausens Florian Graf konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

Das rettende Tor für den SV Romonta 90 Stedten fiel 31 Minuten nach der Pause, als Marcell Siedler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Mansfelder Team erzielte (76.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (70. Willer), Höher, Maak, Böttger, Siedler, Lindau, Gänsler (70. Merker), Prenz (46. Hauser), Grünhage, Schreiber (83. Dincel)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke, Scholz, Raase (46. Graf), Buchhorn (87. Kurotschkin), Kamprath (46. Eisler), Fuhrmann, Knopp, Dietze (78. Knauer), Herbach, Roßner

Tore: 0:1 Robert Knopp (7.), 1:1 Philipp Böttger (44.), 1:2 Florian Graf (66.), 2:2 Marcell Siedler (76.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 45