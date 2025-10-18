Für den Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 endete das Spiel gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte noch einmal Gelb (48.). Die Weißenfelser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

1:1 für SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Minute 61

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Drischmann (46. L. Schmidt), Rothhoff (78. Ghebregergis), Denzin (85. Brendel), Freudenberg, F. Kopp, Kowol (78. Knappe), Krämer, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), L. Kopp, Ullmann

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Lewinski, Hempel, Elmi, Erovic, Woithe, Beier (88. Graf), Horstka (61. Khodadadkheyl), Hähnel, Goltz, Rutz (68. Zimmermann)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63