Für den Gastgeber SV Wacker 1919 Wengelsdorf endete das Duell mit dem SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf und dem SV Kelbra mit einem Unentschieden.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Tony Hempel für Wengelsdorf traf und in Spielminute 56 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Minute 84 SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Illia Nosov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kelbraer Team erzielte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Hähnel, Osmanaj, Rutz, Erovic (77. Elmi), Lewinski, Brovii, Marschhausen, Horstka, Woithe, Hempel

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Hegenbart (81. Sommer), Eis, Matschulat, Gurniak, Sommer, Conde, Barthel, Khudyi, Nosov

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57