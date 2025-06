Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen heimste der MSV Eisleben am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Eisleben/MTU. Am Samstag haben sich der MSV Eisleben und der VfB Oberröblingen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

In Minute 21 schoss Paul Schotte das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die Sangerhauser gaben sich nicht so leicht geschlagen: Fünf Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Leon Connor Ernst erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

MSV Eisleben und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 40

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Wenske.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schotte (Eisleben) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Eisleber Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 91 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – VfB Oberröblingen

MSV Eisleben: Agapi – Shtyrbu, Aßmann (46. Wendler), Zeugner (59. Wölbing), Eichler (46. Damm), Seidemann (59. Becker), Roos, Bobeliuk, Schotte (81. Giesemann), Bloßfeld

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Altenburg, Meißner (73. Rätzke), Kirchner (78. Ulrich), Teske, Angelstein, Ernst, Koch, Cepa, Eckstein

Tore: 1:0 Paul Schotte (21.), 1:1 Leon Connor Ernst (40.), 2:1 Paul Schotte (81.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Charly Jens Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 80