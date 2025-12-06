Fußball-Landesklasse 6: Der Heimvorteil half dem TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag nicht, als er sich vor 52 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den SV Großgrimma verabschieden musste.

Sangerhausen/MTU. Vor 52 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 1:3 (1:1) gegen Großgrimma eine Niederlage eingestehen müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Heiko Angeli vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Felix Zech das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (44.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Marcus Paper (45+10.) erzielt wurde.

1:1 für TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Großgrimma – 55. Minute

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Großgrimma noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Minute konnte Sebastian Krobitzsch (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 3:1 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Ditscher, Steyer, Stüber, Goldberg (29. Töpfer), Siebenhüner (75. Hagene), Hoffmann (75. Kurotschkin), Dittmann, Lenzewski (59. Froeschen), Paper, Omnitz

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz (82. Link), Bauer (90. Palatini), Göbel, Weidner, Zech, Wöpe, Schneider, Pillert (46. Ibrahim), Krobitzsch, Baum (57. Beqiraj)

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52