Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem VfB Oberröblingen am Samstag nicht, als er sich vor 208 Fans mit 1:3 (1:2) gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1 geschlagen geben musste.

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Torsten Wenske. Der Trainer von Oberröblingen musste sein Team bei einer 1:3 (1:2)-Niederlage gegen Farnstädt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Philipp Haacke (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (12.). Martin Keilhaupt traf für den SV Bl.-W. Farnstädt 1 in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Karl Liam Kuttig (27.) erzielt wurde.

VfB Oberröblingen hinkt 0:2 hinterher – Minute 27

Es sah nicht gut aus für Oberröblingen. Aber dann musste der SV Bl.-W. Farnstädt 1 auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Leon Connor Ernst nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Bl.-W. Farnstädt 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Mario Beyer.

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Keilhaupt den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (79.). Damit war der Triumph der Farnstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Bl.-W. Farnstädt 1

VfB Oberröblingen: Weißenberg (45. Zeughardt) – Franke, Koch, Meißner, Kummer, Nicolai (78. Rätzke), Heise (39. Engert), Eckstein, Cepa, Teske, Ernst (68. Altenburg)

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Fleer, Smorgol, Sauter, Nimz, Dittmann-Wenig, Kuttig (46. Reiter), Haffke, Keilhaupt (88. Hägele), Schock (86. Mohamed), Swientek (40. Schmidt)

Tore: 0:1 Martin Keilhaupt (17.), 0:2 Karl Liam Kuttig (27.), 1:2 Leon Connor Ernst (45.+6), 1:3 Martin Keilhaupt (79.); Schiedsrichter: Philipp Haacke (Halle); Assistenten: Torsten Hüttig, Constantin Bleck; Zuschauer: 208