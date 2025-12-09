Der Sportring Mücheln erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 72 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Mücheln geboten. Die Müchelner setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

In Minute 19 schoss Paul Sell das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Doch die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Lukas Kräuter erzielt.

35. Minute Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Finn Andreas Marggraf kam rein für Yannik Jaskula und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite sprangen Luca Brendel für Nick Simon und Fabian Kopp für Joao Carlos Dos Prazeres Pires ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Sportring Mücheln e.V. musste zweimal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Pause konnte Robin Saddei (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Jaskula (53. Marggraf), Kuhnert, Schubert (88. Kunze), Sell (84. Reinboth), Maak, Semmer, Hiersig, Berghammer (77. Sommerwerk), Büttner (61. Saddei)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, Ghebregergis, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Rothhoff, Kowol, Ullmann, Soulama, Krämer, Köhler, Simon (48. Brendel)

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72