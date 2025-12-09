Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der Sportring Mücheln vor 72 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Paul Sell traf für den Sportring Mücheln e.V. in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Müchelner konterten in der 35. Minute. Diesmal war Lukas Kräuter der Torschütze.

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Finn Andreas Marggraf ersetzte Yannik Jaskula und Robin Saddei kam rein für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite sprangen Luca Brendel für Nick Simon und Fabian Kopp für Joao Carlos Dos Prazeres Pires ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. steckte zweimal Gelb ein.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Robin Saddei, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der Sportring Mücheln rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer (77. Sommerwerk), Hiersig, Sell (84. Reinboth), Semmer, Kuhnert, Schubert (88. Kunze), Büttner (61. Saddei), Maak, Jaskula (53. Marggraf), Grosser

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Simon (48. Brendel), Kräuter, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Ghebregergis, Kowol, Rothhoff, Soulama, Köhler, Krämer, Ullmann

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72