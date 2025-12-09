Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der Sportring Mücheln vor 72 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Mücheln haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Müchelner schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän.

Paul Sell traf für den Sportring Mücheln e.V. in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Kräuter den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – Minute 35

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Finn Andreas Marggraf kam rein für Yannik Jaskula und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite sprangen Luca Brendel für Nick Simon und Fabian Kopp für Joao Carlos Dos Prazeres Pires ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Sportring Mücheln e.V. kassierte zweimal Gelb.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Robin Saddei, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der Sportring Mücheln rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig, Schubert (88. Kunze), Kuhnert, Maak, Sell (84. Reinboth), Semmer, Berghammer (77. Sommerwerk), Grosser, Jaskula (53. Marggraf), Büttner (61. Saddei)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Köhler, Ullmann, Simon (48. Brendel), Kräuter, Soulama, Rothhoff, Krämer, Ghebregergis, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Kowol

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72