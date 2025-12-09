Der Sportring Mücheln errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 72 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Mücheln geboten. Die Müchelner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

In Minute 19 schoss Paul Sell das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Kräuter den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Sportring Mücheln gegen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 35. Minute

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite verließen Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. steckte zweimal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Robin Saddei den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (80.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr aufholen. Der Sportring Mücheln rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Sell (84. Reinboth), Büttner (61. Saddei), Berghammer (77. Sommerwerk), Schubert (88. Kunze), Maak, Kuhnert, Semmer, Hiersig, Grosser, Jaskula (53. Marggraf)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Ullmann, Kowol, Kräuter, Simon (48. Brendel), Krämer, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Rothhoff, Ghebregergis, Köhler, Soulama

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72