Dem Sportring Mücheln glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 72 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Paul Sell (Sportring Mücheln e.V.) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Müchelner konterten in der 35. Minute. Diesmal war Lukas Kräuter der Torschütze.

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite räumten Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. kassierte zweimal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robin Saddei den Ball über die Torlinie bugsierte (80.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Der Sportring Mücheln rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Jaskula (53. Marggraf), Semmer, Maak, Schubert (88. Kunze), Grosser, Kuhnert, Sell (84. Reinboth), Berghammer (77. Sommerwerk), Büttner (61. Saddei), Hiersig

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Krämer, Simon (48. Brendel), Kräuter, Rothhoff, Köhler, Ullmann, Kowol, Soulama, Ghebregergis

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72