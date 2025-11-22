Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal heimste der Sportring Mücheln am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sportring Mücheln holt sich engen Triumph gegen TSV Kickers 66 Gonnatal mit 1:0

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 73 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem TSV Kickers 66 Gonnatal verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Philipp Kuhnert den Gastgeber in Führung (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Der Sportring Mücheln sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – TSV Kickers 66 Gonnatal

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Richter (56. Büttner), Semmer, Heidrich (75. Reinboth), Grosser, Jaskula, Maak, Schubert, Hiersig, Bagehorn (80. Kunze)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Steyer, Hoffmann, Stüber (81. Dittmann), Goldberg, Säcker, Ditscher, Siebenhüner (46. Hagene), Lenzewski, Froeschen (46. Kurotschkin), Paper

Tore: 1:0 Philipp Kuhnert (63.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Daniel von Nessen, Norman Spröte; Zuschauer: 73