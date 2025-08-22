Einen 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Braunsbedra heimste der Sportring Mücheln am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:0).

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Florian Grosser den Ball ins Netz (45+1.).

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Tobias Bagehorn, den Ball ins Netz zu befördern (71.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Der Sportring Mücheln rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk, Maak, Berghammer, Semmer, Saddei (80. Meyer), Schubert (87. Sell), Kuhnert, Grosser (83. Scharf), Bagehorn (72. Büttner), Hiersig

SV Braunsbedra: Henze – Krechky (55. Dahaba), Zinchenko, Hägele, Reifarth, Fomba (83. Erl), Popov, Böhme, Odufuye, Bachirou Soulet, Glaubitz

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650