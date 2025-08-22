Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 3:2 (2:0)-Triumph über den SV Braunsbedra.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Freitag haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Florian Grosser den Ball ins Netz (45+1.).

2:0 Vorsprung für Sportring Mücheln – Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Tobias Bagehorn (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Bagehorn (72. Büttner), Semmer, Sommerwerk, Saddei (80. Meyer), Grosser (83. Scharf), Schubert (87. Sell), Maak, Berghammer, Hiersig

SV Braunsbedra: Henze – Reifarth, Zinchenko, Odufuye, Fomba (83. Erl), Glaubitz, Popov, Krechky (55. Dahaba), Böhme, Bachirou Soulet, Hägele

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650