Der Sportring Mücheln errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Sportring Mücheln sichert sich knappen Sieg gegen VfB Oberröblingen mit 1:0

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen. 102 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Schubert (82. Sell), Maak, Grosser, Kunze (76. Bischoff), Richter (60. Büttner), Kuhnert, Berghammer (67. Hiersig), Scharf, Marggraf, Bagehorn (87. Meyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Engelhorn, Wanski, Strese, Michael, Kummer, Leich, Altenburg (67. Ernst), Franke, Cepa (84. Wenske)

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102