Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der Sportring Mücheln vor 72 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Paul Sell traf für den Sportring Mücheln e.V. in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Kräuter den Ball ins Netz.

1:1 für Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – Minute 35

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite verließen Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. kassierte zweimal Gelb.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Robin Saddei (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der Sportring Mücheln rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer (77. Sommerwerk), Kuhnert, Maak, Hiersig, Büttner (61. Saddei), Schubert (88. Kunze), Jaskula (53. Marggraf), Sell (84. Reinboth), Semmer, Grosser

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Köhler, Rothhoff, Simon (48. Brendel), Soulama, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Kowol, Kräuter, Ullmann, Krämer, Ghebregergis

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72