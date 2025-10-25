Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unfassbaren 8:0 (6:0) fegte das Team des SSC Weißenfels II den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Platz.

Weißenfels/MTU. 8:0 (6:0) in Weißenfels: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Mark Thormann, der SSC Weißenfels II, am Samstag im Tor der Besucher aus Gonnatal untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Hauer den Ball ins Netz (3.).

3. Minute: SSC Weißenfels II führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu erweitern (89.). Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Kresse (69. Buttlar), Häcker (14. Karl), Hauer (46. Säuberlich), Kopp (60. Kalkofen), Baust (50. Roy), Ducke, Barnickel, Thormann, Schumann, Scheiding

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Hoffmann (46. Dittmann), Franke, Siebenhüner (76. Hagene), Froeschen, Goldberg, Säcker, Steyer, Omnitz, Stüber, Ditscher

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20