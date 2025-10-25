Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unfassbaren 8:0 (6:0) fegte das Team des SSC Weißenfels II den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Platz.

Weißenfels/MTU. 8:0 (6:0) in Weißenfels: Ganze acht Bälle hat das Team von Mark Thormann, der SSC Weißenfels II, am Samstag im Tor der Gäste aus Gonnatal untergebracht.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Arthur Ducke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Max Hauer den Ball ins Netz (3.).

Minute 3: SSC Weißenfels II baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Barnickel den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Schumann, Hauer (46. Säuberlich), Kresse (69. Buttlar), Barnickel, Kopp (60. Kalkofen), Thormann, Baust (50. Roy), Ducke, Scheiding, Häcker (14. Karl)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Siebenhüner (76. Hagene), Omnitz, Stüber, Goldberg, Froeschen, Hoffmann (46. Dittmann), Ditscher, Franke, Säcker, Steyer

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20