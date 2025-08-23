Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Christian Baust und sein Team SSC Weißenfels II gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Weißenfelser gewannen deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wengelsdorf.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Ducke der Torschütze (54.).

Arthur Ducke kickt SSC Weißenfels II in 2:0-Führung – Minute 54

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SSC Weißenfels II kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (80.). Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Baust, Beyer, Barnickel, Hauer (73. Roy), Ducke, Scherbaum, Petrick (66. Säuberlich), Häcker, Scheiding, Kresse (73. Maas)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Marschhausen, Osmanaj, Elmi (58. Beier), Lewinski, Hähnel, Hempel, Erovic, Woithe (75. Zimmermann), Horstka (67. Goltz), Khodadadkheyl

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38