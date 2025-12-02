Der SSC Weißenfels II erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Stadtstadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Weißenfelser gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Freyburg.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Schumann den Ball ins Netz (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II liegt in Minute 17 2:0 vorn

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FC RSK Freyburg steckte zweimal Gelb ein.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Tony Barnickel den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (51.). Damit war der Sieg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Koch, Baust (66. Säuberlich), Schumann (55. Lehmann), Olajide (46. Haufe), Köllner (83. Roy), Hauer (74. Kresse), Barnickel, Scheiding, Scherbaum, Ducke

FC RSK Freyburg: Derbek – Weise, Töpe (80. Cebulla), Schulz, Sambu (46. Staupendahl), Schirner, Kaiser (65. Mänicke), Pereira Nunes, Bagdohn, Schied (70. Alalo), Großmann (62. Beyer)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73