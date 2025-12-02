Der SSC Weißenfels II erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Schumann den Ball ins Netz (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II führt in Minute 17 mit 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte zweimal Gelb.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Sechs Minuten nach Anstoß gelang es Tony Barnickel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (51.). In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Koch, Ducke, Baust (66. Säuberlich), Olajide (46. Haufe), Scheiding, Hauer (74. Kresse), Schumann (55. Lehmann), Scherbaum, Köllner (83. Roy)

FC RSK Freyburg: Derbek – Pereira Nunes, Sambu (46. Staupendahl), Kaiser (65. Mänicke), Töpe (80. Cebulla), Bagdohn, Schied (70. Alalo), Schirner, Großmann (62. Beyer), Weise, Schulz

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73