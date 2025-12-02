Dem SSC Weißenfels II glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 73 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Schumann den Ball ins Netz (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

17. Minute: SSC Weißenfels II liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte zweimal Gelb.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Tony Barnickel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (51.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (74. Kresse), Olajide (46. Haufe), Barnickel, Ducke, Scherbaum, Baust (66. Säuberlich), Schumann (55. Lehmann), Köllner (83. Roy), Koch, Scheiding

FC RSK Freyburg: Derbek – Bagdohn, Schulz, Sambu (46. Staupendahl), Pereira Nunes, Schirner, Töpe (80. Cebulla), Schied (70. Alalo), Kaiser (65. Mänicke), Weise, Großmann (62. Beyer)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73