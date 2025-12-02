Der SSC Weißenfels II errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Schumann der Torschütze (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC RSK Freyburg steckte zweimal Gelb ein.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Tony Barnickel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (51.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Olajide (46. Haufe), Barnickel, Koch, Ducke, Baust (66. Säuberlich), Hauer (74. Kresse), Scherbaum, Köllner (83. Roy), Schumann (55. Lehmann), Scheiding

FC RSK Freyburg: Derbek – Sambu (46. Staupendahl), Großmann (62. Beyer), Töpe (80. Cebulla), Bagdohn, Schirner, Weise, Pereira Nunes, Kaiser (65. Mänicke), Schied (70. Alalo), Schulz

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73