Der SSC Weißenfels II unter Leitung von Trainer Christian Baust feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Weißenfelser gewannen deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Wengelsdorf.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Arthur Ducke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (50.). Die Weißenfelser legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Ducke der Torschütze (54.).

54. Minute: SSC Weißenfels II in Führung dank zwei Treffern von Arthur Ducke – 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SSC Weißenfels II steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Häcker, Petrick (66. Säuberlich), Scheiding, Hauer (73. Roy), Scherbaum, Barnickel, Baust, Kresse (73. Maas), Beyer

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Elmi (58. Beier), Marschhausen, Khodadadkheyl, Hähnel, Lewinski, Horstka (67. Goltz), Osmanaj, Erovic, Hempel, Woithe (75. Zimmermann)

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38