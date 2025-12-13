Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha fuhr der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Max Hauer (SSC Weißenfels II) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

1:1 für SSC Weißenfels II und TSV Großkorbetha – 47. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Brian Olajide wurde für Erik Scherbaum eingesetzt und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite verließen Hannes Pschribülla für Lorenz Reinschmied und Oliver Seidel für Robert Schenk den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Brian Olajide den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Weißenfels sicherte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Puphal, Schumann, Scheiding, Barnickel (77. Köllner), Baust, Hauer (65. Haufe), Häcker, Ducke (90. Karl), Scherbaum (53. Olajide), Beyer

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Seidel (72. Schenk), Hartmann, Große, Pschribülla (54. Reinschmied), Thurm, Knothe, Knothe, Hesse, Schneider, Küster (82. Berbig)

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157