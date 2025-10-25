Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unglaublichen 8:0 (6:0) fegte die Mannschaft des SSC Weißenfels II den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Rivalen aus Gonnatal ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Max Hauer (3.) erzielt wurde.

3. Minute: SSC Weißenfels II führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Barnickel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. Der SSC Weißenfels II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Thormann, Kopp (60. Kalkofen), Kresse (69. Buttlar), Ducke, Hauer (46. Säuberlich), Barnickel, Baust (50. Roy), Schumann, Häcker (14. Karl), Scheiding

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Franke, Säcker, Steyer, Siebenhüner (76. Hagene), Froeschen, Stüber, Omnitz, Goldberg, Hoffmann (46. Dittmann)

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20