Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Mario Beyer und sein Team SV Bl.-W. Farnstädt 1 gegen den SV Kelbra – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (4:1) wider.

Farnstädt/MTU. 6:1 (4:1) in Farnstädt: Ganze sechs Bälle hat das Team von Mario Beyer, der SV Bl.-W. Farnstädt 1, am Samstag im Tor der Gegner aus Kelbra untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Valentin Sauter für Farnstädt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Sauter (14.) erzielt wurde.

Doppelpack von Valentin Sauter bringt SV Bl.-W. Farnstädt 1 2:0 in Führung – Minute 14

Es lief nicht gut für den SV Kelbra. In Minute 30 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Kelbraer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Bennet Magnus Haffke traf für Farnstädt in Minute 44, Julius Schock in Minute 45 und Bennet Magnus Haffke in Minute 60. Spielstand 5:1 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Farnstädter durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. + Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed kam rein für Julius Schock und Felix Elias Bornschein für Christopher Kuhnt. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als + Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Farnstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Bl.-W. Farnstädt 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – SV Kelbra

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt (71. Bornschein) – Kuttig (52. Leibham), Swientek, Dittmann-Wenig, Raspe, Reiter, Haffke, Schock (63. Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed), Ghemari, Sauter (71. Hägele), Fleer (76. Schmidt)

SV Kelbra: Mykhailov – Conde, Khudyi, Tagishi, Matschulat, Bornkessel, Rybak, Shpikula, Okapal, Nosov, Gurniak

Tore: 1:0 Valentin Sauter (10.), 2:0 Valentin Sauter (14.), 2:1 Artur Khudyi (30.), 3:1 Bennet Magnus Haffke (44.), 4:1 Julius Schock (45.+1), 5:1 Bennet Magnus Haffke (60.), 6:1 + Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed (75.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Patrick Janich, Maraike Kahl; Zuschauer: 106