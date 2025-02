Der SV Braunsbedra erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Braunsbedra/MTU. In einer überraschenden Wende hat der SV Braunsbedra nach einem klaren Rückstand den BSC 99 Laucha mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Nico Küstner (Sangerhausen) eine Gelbe Karte an die Gäste (39.). Alexander Saal (BSC 99 Laucha) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Idrisa Sidi Sambu (60.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Braunsbedra gegen BSC 99 Laucha – Minute 60

Unentschieden. Braunsbedras Paskal Dubelzek konnte seinem Team in Minute 62 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Das Spiel endete bitter für die Lauchaer. In Minute 81 lenkte Mario Bothe den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – BSC 99 Laucha

SV Braunsbedra: Ochse – De Pinho Gomes, M. S. Sambu (56. Dubelzek), Schulze (83. Glaubitz), Voigt, Richter (79. Pereira Nunes), Sidi Sambu, Berndt, Sothen (67. Monteiro Bacai), Hassel (67. Werner), Kpohomouh

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schumann, Saal, Handt, Porse, Riesen, Thieme, Bothe, Krentz, Keidel, Stichling

Tore: 0:1 Alexander Saal (45.+2), 1:1 Idrisa Sidi Sambu (60.), 2:1 Paskal Dubelzek (62.), 3:1 Mario Bothe (81.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Levin Mirko Suski, Paul Leitenberger; Zuschauer: 85