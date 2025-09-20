Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Braunsbedra vor 76 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

67. Minute: SV Braunsbedra baut Führung auf 2:0 aus

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz, Popov, Zinchenko, Voigt, Böhme, Hägele (85. Tagne Takou), Richter, Krechky (68. Fomba), Odufuye, Dahaba (79. Reifarth)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kopp, Kammler, Schmidt, Stadler (51. Kräuter), Kopp, Dos Prazeres Pires, Ullmann (79. Köhler), Kowol (63. Krämer), Rothhoff, Denzin

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76