Der SV Braunsbedra erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Joao Dahaba (SV Braunsbedra) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Minute 67: SV Braunsbedra baut Führung auf 2:0 aus

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Eric Hägele den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (83.). Damit war der Triumph der Braunsbedraner gesichert. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Hägele (85. Tagne Takou), Glaubitz, Richter, Böhme, Zinchenko, Krechky (68. Fomba), Popov, Dahaba (79. Reifarth), Voigt, Odufuye

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Stadler (51. Kräuter), Kopp, Kowol (63. Krämer), Denzin, Rothhoff, Ullmann (79. Köhler), Kammler, Kopp, Dos Prazeres Pires, Schmidt

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76