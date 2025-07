Der SV Braunsbedra errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 70 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Braunsbedra/MTU. Die 70 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner schlugen das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Thomas Witter (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (41.). Spieler Nummer 8 (SV Braunsbedra) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

Minute 46: SV Braunsbedra führt mit zwei Toren

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nico Voigt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (70.). Damit war der Erfolg der Braunsbedraner entschieden. In Spielminute 78 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Braunsbedra: Simnica – Pereira Nunes, Sidi Sambu, Candé Djaló (73. Glaubitz), Hassel (73. Lewinski), Odufuye (46. Reifarth), Dubelzek (83. Murke), Werner, Voigt, (83. Ihezuru), Schulze

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gerhardt, Stöhr, Buchhorn, Stöhr, Fuhrmann (81. Yadlos), Kamuhanga (70. Gümül), Hetke, Eisler, Roßner, Herbach

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Paskal Dubelzek (46.), 3:0 Nico Voigt (70.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Oskar Schubert, Toni Wollmann; Zuschauer: 70