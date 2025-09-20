Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Braunsbedra vor 76 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Joao Dahaba für Braunsbedra traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Braunsbedra sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Voigt, Zinchenko, Böhme, Hägele (85. Tagne Takou), Popov, Glaubitz, Richter, Krechky (68. Fomba), Odufuye, Dahaba (79. Reifarth)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kowol (63. Krämer), Kammler, Ullmann (79. Köhler), Kopp, Kopp, Rothhoff, Denzin, Schmidt, Stadler (51. Kräuter), Dos Prazeres Pires

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76